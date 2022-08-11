Август, 11 в 9:39

11 августа российские военные обстреляли из ракетного комплекса С-300 Краматорск Донецкой области.

Осталась 4-метровая воронка: РФ выпустила по Краматорску ракету С-300 / 3 фотографии

Как сообщил с места событий в комментарии ведущей Фактов ICTV Елене Фроляк во время национального телемарафона журналист Фактов ICTV Константин Мельников, попали оккупанты во двор частного дома.

– К счастью, люди не пострадали. А вот на самом дворе осталась огромная воронка диаметром почти в четыре метра, – отметил Константин Мельников.

По его словам, из-за обстрела повреждены еще по меньшей мере три соседних дома.

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Фото: Александр Гончаренко