Осталась 4-метровая воронка: РФ выпустила по Краматорску ракету С-300
11 августа российские военные обстреляли из ракетного комплекса С-300 Краматорск Донецкой области.
Как сообщил с места событий в комментарии ведущей Фактов ICTV Елене Фроляк во время национального телемарафона журналист Фактов ICTV Константин Мельников, попали оккупанты во двор частного дома.
– К счастью, люди не пострадали. А вот на самом дворе осталась огромная воронка диаметром почти в четыре метра, – отметил Константин Мельников.
По его словам, из-за обстрела повреждены еще по меньшей мере три соседних дома.
Напомним, что накануне российские войска попали в помещение магазина автозапчастей и шиномонтаж в соседней Константиновке.
Осколочное ранение получил охранник. Обошлось без жертв.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 169-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Александр Гончаренко