Серпень, 11 в 17:18

У четвер, 11 серпня, на Харківщині українські захисники збили дві ворожі ракети Калібр, які були випущені з Чорного моря.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

– 11 серпня на Харківщині, близько 13.30, зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено дві крилаті ракети Калібр, випущені з акваторії Чорного моря, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські військові обстріляли Харків. За словами мера, загалом було чотири прильоти.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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