Август, 11 в 8:47

Ночью 11 августа российские военные обстреляли четыре района Днепропетровской области – Никопольский, Криворожский, Синельниковский и Днепровский.

120 прилетов: РФ обстреляла Никополь из Градов. Есть погибшие и раненые / 5 фотографий

Обновлено в 08.47. Никопольский район враг трижды обстрелял из Градов. Зафиксировано 120 прилетов.

В Никополе три человека погибли. Девять получили ранения, среди них – 13-летняя девочка. Четверо пострадавших госпитализированы в больницу.

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– В городе повреждено более 40 многоэтажек. Пять квартир разрушены. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, – отметил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

По словам главы области, в Никополе под обстрел попали три школы, несколько магазинов, гаражи и автомобили. Перебита линия электропередач. Без света осталось более 6 тыс. никопольчан.

В Червоногригорьевской общине разрушены 14 домов. Задело амбулаторию, магазин и стадион. Без электричества – около тысячи человек.

В Зеленодольской общине Криворожского района российские Ураганы спровоцировали несколько пожаров. Спасатели уже погасили пламя. Люди не пострадали.

В Великомихайловской общине Синельниковского района повреждены мельница и дома.

Пострадали супруги. Женщину госпитализировали в больницу.

В Днепровском районе после “прилета” ракеты выясняют масштабы разрушений.

Напомним, что ночью о попадании по территории одной из общин области сообщил руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Как впоследствии уточнил глава РВА, от обстрела пострадал Никополь.

Накануне по Никопольскому району армия РФ выпустила 80 реактивных снарядов из Градов.

Погибли 13 человек. 11 ранены. Пятеро из них – в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 169-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко, Евгентй Евтушенко

Фото: Валентин Резниченко