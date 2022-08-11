Російські окупанти вночі обстріляли Нікополь

Серпень, 11 в 6:28

Пізно увечері 10 серпня російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область.

Про “приліт” по території однієї з громад регіону повідомив керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

За годину очільник РВА уточнив, що від обстрілу постраждав Нікополь.

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Про масштаби обстрілу Євген Євтушенко має повідомити після з’ясування подробиць.

Нагадаємо, що напередодні по Нікопольському району армія РФ випустила 80 реактивних снарядів із Градів.

Загинули 13 людей. 11 поранені. П’ятеро з них – у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Євген Євтушенко

Фото: Міноборони РФ