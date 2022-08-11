Чтобы не досталось оккупантам: в Мариуполе партизаны сожгли склад награбленного имущества горожан

Август, 11 в 14:42

В Мариуполе партизаны сожгли склад с имуществом местных жителей, которое награбили оккупанты.

Об этом во время брифинга рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, а также отметил на вопрос о сопротивлении в городе, подтвердив, что партизаны есть.

Он добавил, что российские военные грабили дома мариупольцев и собирали похищенные вещи ”в определенном месте”.

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— Наши ребята сожгли все это, чтобы это не досталось этим подонкам, которые это делали, — говорит Бойченко.

Кроме того, он отметил, что украинская символика появляется в разных городах, которые временно оккупированы.

– К сожалению, есть и задержание тех героев, которые сегодня несокрушимо двигаются в сторону нашей территории, – сказал городской голова.

К слову, в оккупированном Мариуполе бунт среди работников водоканала из-за невыплаты заработной платы, они не вышли на работу.

Фото: Петр Андрющенко