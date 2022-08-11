Не платят зарплату: в Мариуполе работники водоканала устроили бунт

В оккупированном Мариуполе работники водоканала из-за невыплаты заработной платы не вышли на работу.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

– В Мариуполе сегодня бунт. Настоящий. Горводоканал не вышел на работу из-за невыплаты заработной платы. Взяли и не вышли. Такой сюрприз оккупантам, которые не знают, что делать. Стрелять? Арестовывать? Разводят руками, – написал он на своей официальной странице в Telegram.

По словам Андрющенко, 11 августа рабочие водоканала анонсировали продолжение страйка.

– Но самое смешное, что Константин Иващенко (гауляйтер Мариуполя) к ним не идет. Вот не идет и все. И все эти кураторы тоже. Потому что деньги на зарплату разошлись по карманам Иващенко, Иванова, Саблина. А людям планировали снова предоставить паек. Но что-то пошло не так, – добавляет Андрющенко.