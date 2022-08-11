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Факты / Украина

Не платят зарплату: в Мариуполе работники водоканала устроили бунт

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Не платят зарплату: в Мариуполе работники водоканала устроили бунт
Фото: Depositphotos

В оккупированном Мариуполе работники водоканала из-за невыплаты заработной платы не вышли на работу.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

– В Мариуполе сегодня бунт. Настоящий. Горводоканал не вышел на работу из-за невыплаты заработной платы. Взяли и не вышли. Такой сюрприз оккупантам, которые не знают, что делать. Стрелять? Арестовывать? Разводят руками, – написал он на своей официальной странице в Telegram.

По словам Андрющенко, 11 августа рабочие водоканала анонсировали продолжение страйка.

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– Но самое смешное, что Константин Иващенко (гауляйтер Мариуполя) к ним не идет. Вот не идет и все. И все эти кураторы тоже. Потому что деньги на зарплату разошлись по карманам Иващенко, Иванова, Саблина. А людям планировали снова предоставить паек. Но что-то пошло не так, – добавляет Андрющенко.

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Источник: Петр Андрющенко

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