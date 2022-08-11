Щоб не дісталось окупантам: у Маріуполі партизани спалили склад награбованого майна містян

Серпень, 11 в 14:42

У Маріуполі партизани спалили склад із награбованим окупантами майном місцевих жителів.

Про це під час брифінгу розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, а також зауважив на запитання щодо супротиву у місті, що партизани є.

Він додав, що російські військові грабували оселі маріупольців і збирали викрадені речі ”в певному місці”.

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– Наші хлопці та дівчата спалили все це, щоб це не дісталося цим покидькам, які це робили, – каже Бойченко.

Крім того, він зауважив, що українська символіка з’являється у різних містах, які наразі тимчасово окуповано.

– На жаль, є і затримання тих героїв, які сьогодні незламно рухаються в бік нашої території, – сказав міський голова.

До речі, в окупованому Маріуполі бунт серед працівників водоканалу через невиплату заробітної плати, вони не вийшли на роботу.

Фото: Петро Андрющенко