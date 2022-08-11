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Факты / Украина

В Крыму идет такая же оборонная война, так что эксцессы будут происходить: Подоляк о взрывах на авиабазе РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Крыму идет такая же оборонная война, так что эксцессы будут происходить: Подоляк о взрывах на авиабазе РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что недосказанность России в отношении взрывов на военном аэродроме в Крыму усиливает паническое настроение среди населения РФ, что Украине только на руку.

— Минобороны РФ страдает двойственностью, пытается как-то пропетлять, не объясняя точно причины столь масштабной катастрофы в Крыму. Это очень хорошо, потому что эта недосказанность сильно будет возбуждать панические настроения. Крыму очень точно нужно понимать, что нет никакой защиты, потому что российская армия – это архаичная армия прошлого века, которая абсолютно не гарантирует нигде и никому безопасности, — говорит Подоляк.

Кроме того, Подоляк заявил, что сейчас необходимо как раз ведение правильных информационных кампаний по увеличению количества панических деморализующих настроений в обществе России.

Также он добавил, что “Крым никогда не был в юридическом смысле территорией РФ и не является таковой”.

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— В Крыму идет точно такая же оборонительная война, которая идет в Херсонской области и в Запорожской. То, что там долгое время находятся базы России, ничего не значит, они какое-то время находятся и в Донецке, Луганске. Нахождение России будет создавать региону глобальную опасность. В любом случае рано или поздно там будут такие эксцессы начинаться. Жить под оккупацией невозможно. Партизанские движения или другие протестные движения всегда будут проявлять свою активность в подобном стиле, — сказал советник.

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Источник: Настоящее время

Фото: GirkinGirkin

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