Не хочу уезжать из Крыма: россияне рыдают, но стоят в пробках, убегая с полуострова

Август, 10 в 12:58

После взрывов на аэродроме в Новофедоровке 9 августа у временно оккупированного Россией Крыма российские туристы устроили массовый побег с полуострова.

На опубликованных фото и видео в социальных сетях видны километровые пробки из автомобилей, которые пытаются прорваться к незаконному самостройке через Керченский пролив.

Некоторые видео свидетельствуют, что россияне сбегают с полуострова неохотно, и даже рыдают из-за испорченного отпуска, но инстинкт самосохранения одерживает верх и они тянутся обратно в Россию.

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На выезде из Крыма образовалась огромная пробка. Автомобилисты сообщают о заторе, который начинается задолго до Крымского моста.#Крым #Крымский_мост #Crimea pic.twitter.com/ZnROzkx1jf — Типичный Донецк (@typicaldonetsk) August 9, 2022

Бля…. та шо вы все убегаете то , а отдых? Ну война , ну стреляют , ну бамбас 8 лет дамбили и че… Оставайтесь , отдохните #Крым чей? А я вам подскажу — то-ли ещё будет …#россия #крымскиймост #война pic.twitter.com/Kb0Qj3L8jU — 5thAngel (@Life_is_Ukraine) August 9, 2022

Пропагандистские российские СМИ сообщают, что по состоянию на 12.00 среды, 10 августа, пробок на мосту через Керченский пролив уже нет. Пропагандисты пишут, что боялись, что сегодня продолжатся ужасные пробки на выезд из Крыма, но “сегодня утром в оба направления зеленый свет”.

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы на военном аэродроме Саки в Новофедоровке.

Какой была реакция Украины и России на взрывы в Новофедоровке, что это за аэродром, а также первые версии и причины взрывов, вы можете ознакомиться в нашем материале.

10 августа командование Воздушных сил ВСУ сообщило об уничтожении девяти вражеских самолетов во временно оккупированном Крыму.