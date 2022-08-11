У Криму йде така сама оборонна війна, тож ексцеси ставатимуться: Подоляк про вибухи на авіабазі РФ

Серпень, 11 в 13:18

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що недосказаність Росії щодо вибухів на військовому аеродромі в Криму посилює панічний настрій серед населення РФ, що Україні лише на руку.

– Міноборони РФ страждає двоїстістю, намагається якось пропетляти, не пояснюючи точної причини такої масштабної катастрофи у Криму. Це дуже добре, тому що ця недосказаність сильно збуджуватиме панічні настрої. Криму дуже точно треба розуміти, що немає жодного захисту, тому що російська армія – це архаїчна армія минулого століття, яка абсолютно не гарантує ніде та нікому безпеки, – каже Подоляк.

Крім того, Подоляк заявив, що зараз необхідне саме ведення правильних інформаційних кампаній щодо збільшення кількості панічних деморалізуючих настроїв у суспільстві Росії.

Також він додав, що “Крим ніколи не був територією в юридичному розумінні РФ і не є такою”.

Зараз дивляться

– У Криму йде така сама оборонна війна, яка йде в Херсонській області та в Запорізькій. Те, що там довгий час перебувають бази Росії, нічого не означає, вони певний час перебувають і у Донецьку, Луганську. Знаходження Росії створюватиме регіону глобальну небезпеку. У будь-якому разі рано чи пізно там будуть такі ексцеси починатися. Жити під окупацією неможливо. Партизанські рухи чи інші протестні рухи завжди проявлятимуть свою активність у подібному стилі, – сказав радник.

Джерело: Настоящее время

Фото: GirkinGirkin