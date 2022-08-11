Август, 11 в 13:32

В Николаевской области 11 августа прогремели взрывы.

Обновлено в 14.51. В Оперативном командовании Юг сообщили, что российские захватчики атаковали портовую инфраструктуру Николаевщины из РСЗО Смерч.

Сейчас смотрят

Отметим, что в 13.11 в Николаеве и области объявили воздушную тревогу. Людей призывают находиться в укрытиях.

Ранее в Николаевском городском совете сообщали, что с начала полномасштабного военного вторжения России, которое длится уже 168 дней, Николаев не обстреливали только 22 суток.

Последний обстрел был 10 августа в 1.40. А это значит, что сутки прошли тихо. Правда, николаевцы вчера слышали взрывы, но это было за городом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 169-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.