Серпень, 11 в 13:32

У Миколаївській області 11 серпня пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі.

Зазначимо, що о 13.11 у Миколаєві та області оголосили повітряну тривогу. Людей закликають перебувати в укриттях.

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Раніше у Миколаївській міській раді повідомляли, що з початку повномасштабного військового вторгнення Росії, яке триває вже 168 днів, Миколаїв не обстрілювали лише 22 доби.

Останній обстріл був 10 серпня о 1.40. А це означає, що загалом доба пройшла тихо. Щоправда, миколаївці вчора чули вибухи, але це було за містом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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