Август, 11 в 7:39

Российские захватчики в Орловской области формируют еще один так называемый добровольческий батальон. В Кремле обеспокоены взрывами на аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

По их данным, украинские чиновники назвали нападение 9 августа на аэродром в Крыму началом контрнаступления Украины на юге. Они предполагают, что ВСУ ожидают интенсивных сражений в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.

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Аналитики говорят, что российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией полуострове, расположенную в 225 км за российскими линиями.

Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила по меньшей мере восемь российских самолетов. Это противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не являлись результатом атаки.

Кроме того, в Институте добавили, что изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупанты, скорее всего, изменят дату “референдумов” об аннексии в оккупированной Украине.

Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что Кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины.

Также сообщается, что в Орловской области России формируется “добровольческий батальон”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 169-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW