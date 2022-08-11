Серпень, 11 в 7:39

Російські загарбники в Орловській області формують ще один так званий добровольчий батальйон. У Кремлі стурбовані вибухами на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, українські чиновники назвали напад 9 серпня на аеродром в Криму початком контрнаступу України на півдні. Вони припускають, що ЗСУ очікують інтенсивних боїв у серпні та вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.

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Аналітики кажуть, що російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією півострові, розташовану за 225 км за російськими лініями.

Супутникові знімки підтвердили повідомлення військово-повітряних сил України про те, що атака знищила, щонайменше, вісім російських літаків. Це суперечить заявам Росії про те, що вибухи не пошкодили жоден літак і не були результатом атаки.

Крім того, в Інституті додали, що зміна планів Кремля свідчить про те, що окупанти, найімовірніше, змінять дату “референдумів” про анексію в окупованій Україні.

Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли б прийняти Україна або Захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, крім капітуляції України.

Також повідомляється, що в Орловській області Росії формується “добровольчий батальйон”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW