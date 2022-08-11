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Факти / Україна

Залишилась 4-метрова вирва: РФ випустила по Краматорську ракету С-300

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Залишилась 4-метрова вирва: РФ випустила по Краматорську ракету С-300

11 серпня російські військові обстріляли із ракетного комплексу С-300 Краматорськ Донецької області.

Залишилась 4-метрова вирва: РФ випустила по Краматорську ракету С-300 / 3 фотографии

Як повідомив із місця події в коментарі ведучій Фактів ICTV Олені Фроляк під час національного телемарафону журналіст Фактів ICTV Костянтин Мельников, поцілили окупанти в подвір’я приватного будинку.

– На щастя, люди не постраждали. А от на самому подвір’ї залишилась величезна вирва діаметром майже чотири метри, – зазначив Костянтин Мельников.

За його словами, через обстріл пошкоджено ще щонайменше три сусідні будинки.

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Нагадаємо, що напередодні російські війська влучили в приміщення магазину автозапчастин та шиномонтаж у сусідній Костянтинівці.

Осколкове поранення дістав охоронець. Минулося без жертв.

ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 169-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Олександр Гончаренко

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