Залишилась 4-метрова вирва: РФ випустила по Краматорську ракету С-300
11 серпня російські військові обстріляли із ракетного комплексу С-300 Краматорськ Донецької області.
Як повідомив із місця події в коментарі ведучій Фактів ICTV Олені Фроляк під час національного телемарафону журналіст Фактів ICTV Костянтин Мельников, поцілили окупанти в подвір’я приватного будинку.
– На щастя, люди не постраждали. А от на самому подвір’ї залишилась величезна вирва діаметром майже чотири метри, – зазначив Костянтин Мельников.
За його словами, через обстріл пошкоджено ще щонайменше три сусідні будинки.
Нагадаємо, що напередодні російські війська влучили в приміщення магазину автозапчастин та шиномонтаж у сусідній Костянтинівці.
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Фото: Олександр Гончаренко