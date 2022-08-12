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Факти / Світ

Іран готується передати Росії сотні безпілотників – Держдеп США

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Іран готується передати Росії сотні безпілотників – Держдеп США
Фото: Getty Images

США мають інформацію, що Іран готується передати Росії кілька сотень бойових БПЛА. Вашингтон у свою чергу наголосив, що будь-які види транзакцій купівлі-продажу зброї за участі Ірану або Росії заборонені.

Сполучені Штати застосовують всі доступні інструменти для обмеження торгівлі Іраном подібними технологіями.

Про це заявив у четвер під час телефонного брифінгу перший заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

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– За нашими оцінками, офіційна російська делегація нещодавно була присутня на демонстрації бойових іранських БПЛА. Ми можемо підтвердити, що протягом останніх кількох тижнів офіційні представники Росії проводили навчання в Ірані в межах угоди про передачу безпілотників, – зазначив представник Держдепу.

Напередодні CNN із посиланням на представників адміністрації США повідомили про факти тренування російських спеціалістів на БПЛА в Ірані.

Джерело: Укрінформ
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