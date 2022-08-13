Август, 12 в 23:35

Европа должна определиться с отношением к гражданам Российской Федерации, чтобы убийцы не могли пользоваться шенгеном.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 12 августа.

Он напомнил, что в Украине впервые 12 августа отмечается Международный день молодежи. Дата в прошлом году была изменена, чтобы отмечать в один день с международным сообществом.

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– Сегодня День молодежи чувствовался очень органичным, – сказал президент.

Владимир Зеленский рассказал, что в течение дня провел в Мариинском дворце, в Белом зале Героев Украины специальную церемонию награждения украинской молодежи.

– Максим Бровченко, Иринка Васильева, Александр Гуцал, Егор Шемет, Давид Понуляк, Глеб Бондаренко, Андрей Покраса, Даниил Сергеев. Им от семи до 16 лет, а они – герои. И их поступками можно гордиться так, что далеко не у каждого взрослого есть подобное в биографии, — рассказал президент.

Президент отдельно рассказал о своих переговорах с Папой Римским.

— Поблагодарил Папу Франциска за поддержку украинцев. Обсудили, что мы можем вместе сделать, чтобы вернуть мир государству. Проинформировал его о ситуации на передовой и постоянных попытках России повысить уровень террора. Он соглашается, нас поддерживает, – сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что накануне в Латвии было принято решение о признании России государством-спонсором терроризма.

— Работаем над тем, чтобы весь мир сделал то же самое. Это справедливо. Это верно. Это будет. После всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И, кстати, именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России, – сказал президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Евросоюзе вопросы о визах для граждан государства-террориста.

— Конечно, мы все понимаем: есть люди, действительно нуждающиеся в защите, которых преследуют в России, даже могут убить, а значит, они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы – через беженство, через просьбу об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но ведь это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, рабочих дел. Работать на государство-террориста нельзя, – объяснил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что во-первых, должны быть гарантии, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном.

— А во-вторых, нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит. Главное, чтобы человек просто рассчитался за товары, – объяснил Владимир Зеленский.

Украинский лидер пояснил, что именно по этим причинам визовые ограничения для граждан Российской Федерации справедливы, а все защитники европейских ценностей должны на них настаивать.

Президент объявил, что вечером подписал указ о награждении наших воинов, героев. По его словам, 181 участник боевых действий отмечен государственными наградами, из них 33 – посмертно.

— Всего за время войны были награждены уже более 26,5 тыс. украинцев и украинок, — рассказал президент.

Он поблагодарил всех, кто защищает украинское государство и сдерживает жестокие удары оккупантов в Песках, в Авдеевке, на Бахмутском направлении, удерживает Харьковщину и защищает Юг Украины.