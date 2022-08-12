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Факты / Украина

В Новой Каховке в районе ГЭС раздаются взрывы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
вибух

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области слышны взрывы.

— Прилеты также в районе ГЭС. Информация уточняется, — говорится в сообщениях СМИ.

На данный момент официальной информации по этому поводу не поступало.

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Напомним, что в Новой Каховке вечером 11 августа были слышны сильные взрывы. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что “уменьшается количество оккупантов и их техники”.

10 августа ВСУ ударили по мосту через Днепр в районе Каховской ГЭС на территории временно оккупированной Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 170-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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