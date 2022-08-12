Серпень, 12 в 14:43

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області чутно вибухи.

– Прильоти також в районі ГЕС. Інформація уточнюється, – йдеться у повідомленнях ЗМІ.

Нині офіційної інформації щодо цього не надходило.

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Нагадаємо, що у Новій Каховці ввечері 11 серпня було чутно сильні вибухи. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що “меншає окупантів та їхньої техніки”.

10 серпня ЗСУ вдарили по мосту через Дніпро у районі Каховської ГЕС на території тимчасово окупованої Херсонської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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