У Новій Каховці в районі ГЕС лунають вибухи
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У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області чутно вибухи.
– Прильоти також в районі ГЕС. Інформація уточнюється, – йдеться у повідомленнях ЗМІ.
Нині офіційної інформації щодо цього не надходило.
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Нагадаємо, що у Новій Каховці ввечері 11 серпня було чутно сильні вибухи. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що “меншає окупантів та їхньої техніки”.
10 серпня ЗСУ вдарили по мосту через Дніпро у районі Каховської ГЕС на території тимчасово окупованої Херсонської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 170-ту добу.
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