Как выглядит мост возле Каховской ГЭС после ракетных ударов ВСУ

Август, 10 в 17:52

Вооруженные силы Украины в среду, 10 августа, ударили по мосту через Днепр в районе Каховской ГЭС на территории временно оккупированной Херсонской области.

В Оперативном командовании Юг отметили, что “попадание аккуратное, но действенное”.

Вскоре в социальных сетях появилось видео, на котором предположительно сняты последствия точного попадания ВСУ по мосту возле Коховской ГЭС.

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На видео видны дыры, но судя по повреждениям, мост пока пригоден для использования.

9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме Саки в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

На взрывы в оккупированном Крыму отреагировало Минобороны Украины, напомнив оккупационным властям “о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах”. 10 августа в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили об уничтожении девяти вражеских самолетов в Новофедоровке.