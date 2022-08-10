Как выглядит мост возле Каховской ГЭС после ракетных ударов ВСУ
Вооруженные силы Украины в среду, 10 августа, ударили по мосту через Днепр в районе Каховской ГЭС на территории временно оккупированной Херсонской области.
В Оперативном командовании Юг отметили, что “попадание аккуратное, но действенное”.
Вскоре в социальных сетях появилось видео, на котором предположительно сняты последствия точного попадания ВСУ по мосту возле Коховской ГЭС.
На видео видны дыры, но судя по повреждениям, мост пока пригоден для использования.
9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме Саки в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.
На взрывы в оккупированном Крыму отреагировало Минобороны Украины, напомнив оккупационным властям “о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах”. 10 августа в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили об уничтожении девяти вражеских самолетов в Новофедоровке.