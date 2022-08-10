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Факты / Происшествия

Как выглядит мост возле Каховской ГЭС после ракетных ударов ВСУ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
каховський міст
Фото: Факты ICTV

Вооруженные силы Украины в среду, 10 августа, ударили по мосту через Днепр в районе Каховской ГЭС на территории временно оккупированной Херсонской области.

В Оперативном командовании Юг отметили, что “попадание аккуратное, но действенное”.

Вскоре в социальных сетях появилось видео, на котором предположительно сняты последствия точного попадания ВСУ по мосту возле Коховской ГЭС.

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На видео видны дыры, но судя по повреждениям, мост пока пригоден для использования.

9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме Саки в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

На взрывы в оккупированном Крыму отреагировало Минобороны Украины, напомнив оккупационным властям “о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах”. 10 августа в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили об уничтожении девяти вражеских самолетов в Новофедоровке.

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