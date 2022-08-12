Август, 12 в 11:45

Утром в пятницу, 12 августа, из портов в Одесской области отправился уже пятый караван судов с агропродукцией.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, корабли SORMOVSKIY 12, а также STAR LAURA отправились из портов Черноморск и Южный.

Они перевозят более 63 тыс. тонн продовольствия.

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– Сегодня утром вышел пятый караван с агропродукцией из украинских портов. В его составе судно SORMOVSKIY 12, вышедшее из порта Черноморск, и балкер STAR LAURA – из порта Южный. На их борту более 63 тыс. тонн агропродукции, — отметили в ведомстве.

Из портов Украины вышел пятый караван судов с зерном / 3 фотографии

В министерстве уточнили, что балкер STAR LAURA – это первое судно класса Panamax, вышедшее из порта Южный в рамках зернового коридора. Panamax – это класс морских судов (контейнеровозов, танкеров и т.п.), имеющих максимальные габариты, позволяющие пройти через шлюзы Панамского канала.

Сегодня также ожидается прибытие в порты Черноморск и Южный еще двух кораблей для загрузки продовольствием (BRAVE COMMANDER и PETREL S). На них загрузят более 40 тыс. тонн украинского зерна.

О выходе еще двух кораблей из портов Украины в рамках зернового коридора сообщили и в Министерстве национальной обороны Турции.

Там отметили, что корабль SORMOVSKIY 12 под флагом Белиза перевозит 3,5 тыс. тонн пшеницы из Черноморска в турецкий город Текирдаг.

В то же время судно STAR LAURA под флагом Маршалловых островов с 60 тыс. тонн кукурузы отправилось из порта Южный в Иран.

Как известно, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из портов на Черном море.

Морской зерновой коридор заработал 1 августа. Именно тогда из порта Одессы вышло первое грузовое судно RAZONI с украинским продовольствием. В то же время покупатель украинского зерна в Ливане отказался принимать груз с RAZONI – якобы из-за “задержки сроков доставки”.

5 августа из портов Одессы и Черноморска вышли уже три балкера с агропродукцией. А 6 августа в Украину впервые с начала полномасштабной войны прибыло судно под загрузку – балкер FULMAR S.

Мониторинг работы зернового коридора осуществляет совместный координационный центр, созданный в Стамбуле.

Источник: Министерство национальной обороны Турции

Фото: Мининфраструктуры Украины