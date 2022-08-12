Серпень, 12 в 11:45

Зранку в п’ятницю, 12 серпня, з портів в Одеській області вийшов уже п’ятий караван суден з агропродукцією.

Як поінформували в Міністерстві інфраструктури України, кораблі SORMOVSKIY 12, а також STAR LAURA вирушили із портів Чорноморськ та Південний.

Вони перевозять більше ніж 63 тис. тонн продовольства.

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– Сьогодні вранці вийшов п’ятий караван із агропродукцією із українських портів. В його складі судно SORMOVSKIY 12, яке вийшло з порту Чорноморськ, та балкер STAR LAURA – з порту Південний. На їхніх бортах понад 63 тис. тонн агропродукції, – зазначили у відомстві.

З портів України вийшов п’ятий караван суден із зерном / 3 фотографии

У міністерстві уточнили, що балкер STAR LAURA – це перше судно класу Panamax, яке вийшло з порту Південний в рамках зернового коридору. Panamax – це клас морських суден (контейнеровозів, танкерів тощо), які мають максимальні габарити, що дають змогу пройти через шлюзи Панамського каналу.

Сьогодні також очікується прибуття до портів Чорноморськ та Південний ще двох кораблів для завантаження продовольством (BRAVE COMMANDER та PETREL S). На них завантажать понад 40 тис. тонн українського зерна.

Про вихід ще двох кораблів з портів України в рамках зернового коридору поінформували й у Міністерстві національної оборони Туреччини.

Там зазначили, що корабель SORMOVSKIY 12 під прапором Белізу перевозить 3,5 тис. тонн пшениці з Чорноморська до турецького міста Текірдаг.

Водночас судно STAR LAURA під прапором Маршаллових островів з 60 тис. тонн кукурудзи вирушило з порту Південний до Ірану.

Як відомо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали в Стамбулі угоду про створення механізму для експорту українського зерна з портів на Чорному морі.

Морський зерновий коридор почав працювати 1 серпня. Саме тоді із порту Одеси вийшло перше вантажне судно RAZONI з українським продовольством. Водночас покупець українського зерна у Лівані відмовився приймати вантаж із RAZONI – начебто через “затримку термінів доставки”.

5 серпня з портів Одеси та Чорноморська вийшли вже три балкери з агропродукцією. А 6 серпня до України вперше з початку повномасштабної війни прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S.

Моніторинг роботи зернового коридору здійснює спільний координаційний центр, створений у Стамбулі.

Джерело: Міністерство національної оборони Туреччини

Фото: Мінінфраструктури України