Уничтожили и этот путь переправы техники: ВСУ ударили по мосту возле Каховской ГЭС
ВСУ в пятницу, 12 августа, нанесли новые удары по мосту в районе временно захваченной Каховской ГЭС.
Об этом в эфире Єдиних новин сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
— Передвижение техники и вооружения по плотине Каховской ГЭС уже невозможно, — сказал он.
Хлань отметил, что ранее была уничтожена автомобильная дорога через ГЭС, но там оставался еще один путь через плотину.
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– Сегодня ВСУ абсолютно ювелирно уничтожили и этот путь, – рассказал он.
Напомним, что о прилетах в Новой Каховке с соответствующим видео сообщалось 12 августа около 16.00.
Фото: Google Maps