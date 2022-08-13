Уничтожили и этот путь переправы техники: ВСУ ударили по мосту возле Каховской ГЭС

Август, 12 в 21:31

ВСУ в пятницу, 12 августа, нанесли новые удары по мосту в районе временно захваченной Каховской ГЭС.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

— Передвижение техники и вооружения по плотине Каховской ГЭС уже невозможно, — сказал он.

Хлань отметил, что ранее была уничтожена автомобильная дорога через ГЭС, но там оставался еще один путь через плотину.

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– Сегодня ВСУ абсолютно ювелирно уничтожили и этот путь, – рассказал он.

Напомним, что о прилетах в Новой Каховке с соответствующим видео сообщалось 12 августа около 16.00.

Фото: Google Maps