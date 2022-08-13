Знищили і цей шлях переправи техніки: ЗСУ вдарили по мосту біля Каховської ГЕС
ЗСУ у п’ятницю, 12 серпня, завдали нових ударів по мосту в районі тимчасово захопленої Каховської ГЕС.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
Пересування техніки та озброєння греблею Каховської ГЕС вже неможливе, — сказав він.
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Хлань зазначив, що раніше було знищено автомобільну дорогу через ГЕС, але там залишалася ще одна дорога через греблю.
– Сьогодні ЗСУ абсолютно ювелірно знищили й цей шлях, — розповів він.
Нагадаємо, що про прильоти у Новій Каховці з відповідним відео повідомлялось 12 серпня близько 16.00.
Фото: Google Maps