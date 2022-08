Адресуйте жалобы Кремлю: Кулеба россиянам, расстроенным возможным запретом на поездки в ЕС

Россияне, которые расстроены из-за перспективы запрета на туристические поездки в Европу, могут адресовать свои жалобы Кремлю и тем 70% граждан РФ, которые поддерживают войну против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что никто не предлагает запретить въезд по шенгенским визам тем россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарная помощь.

Russians who are upset with the prospect of being banned from tourist travel to Europe can direct their complaints to the Kremlin and over 70% of their compatriots who support the war. No one proposes to ban those few Russians who may need an asylum or humanitarian entry.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2022