Адресуйте жалобы Кремлю: Кулеба россиянам, расстроенным возможным запретом на поездки в ЕС

Август, 13 в 15:04

Россияне, которые расстроены из-за перспективы запрета на туристические поездки в Европу, могут адресовать свои жалобы Кремлю и тем 70% граждан РФ, которые поддерживают войну против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что никто не предлагает запретить въезд по шенгенским визам тем россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарная помощь.

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Russians who are upset with the prospect of being banned from tourist travel to Europe can direct their complaints to the Kremlin and over 70% of their compatriots who support the war. No one proposes to ban those few Russians who may need an asylum or humanitarian entry. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2022

Напомним, 26 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что его ведомство работает над предложениями для Европейского Союза по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

Он назвал неприемлемой ситуацию, при которой россияне массово путешествуют в ЕС, когда в Украине из-за российских обстрелов погибают дети.

11 августа стало известно, что Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами. Но это не касается виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения.

В то же время председательствующая в Совете Евросоюза Чехия предложит государствам-членам блока в конце августа рассмотреть запрет выдачи виз для граждан РФ.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сообщил, что это решение могло бы войти в новый пакет санкций ЕС против России.