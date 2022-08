Адресуйте скарги Кремлю: Кулеба росіянам, які засмучені можливою забороною на поїздки в ЄС

Росіяни, які засмучені через перспективу заборони на туристичні поїздки до Європи, можуть адресувати свої скарги Кремлю і тим 70% громадян РФ, які підтримують війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що ніхто не пропонує заборонити в’їзд за шенгенськими візами тим росіянам, яким може знадобитися притулок чи гуманітарна допомога.

Russians who are upset with the prospect of being banned from tourist travel to Europe can direct their complaints to the Kremlin and over 70% of their compatriots who support the war. No one proposes to ban those few Russians who may need an asylum or humanitarian entry.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2022