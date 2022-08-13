Адресуйте скарги Кремлю: Кулеба росіянам, які засмучені можливою забороною на поїздки в ЄС

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Росіяни, які засмучені через перспективу заборони на туристичні поїздки до Європи, можуть адресувати свої скарги Кремлю і тим 70% громадян РФ, які підтримують війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що ніхто не пропонує заборонити в’їзд за шенгенськими візами тим росіянам, яким може знадобитися притулок чи гуманітарна допомога.

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Russians who are upset with the prospect of being banned from tourist travel to Europe can direct their complaints to the Kremlin and over 70% of their compatriots who support the war. No one proposes to ban those few Russians who may need an asylum or humanitarian entry. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2022

Нагадаємо, 26 липня голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу повідомив, що його відомство працює над пропозиціями для Європейського Союзу щодо припинення видачі шенгенських віз громадянам РФ.

Він назвав неприйнятною ситуацію, за якої росіяни масово подорожують до ЄС, коли в Україні через російські обстріли гинуть діти.

11 серпня стало відомо, що Естонія закриває кордони для громадян Росії із шенгенськими візами. Але це не стосується віз, виданих іншими країнами Шенгенської угоди.

Водночас Чехія, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, запропонує державам-членам блоку наприкінці серпня розглянути заборону видачі віз для громадян РФ.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що це рішення могло б увійти до нового пакету санкцій ЄС проти Росії.