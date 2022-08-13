Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Адресуйте скарги Кремлю: Кулеба росіянам, які засмучені можливою забороною на поїздки в ЄС

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Росіяни, які засмучені через перспективу заборони на туристичні поїздки до Європи, можуть адресувати свої скарги Кремлю і тим 70% громадян РФ, які підтримують війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що ніхто не пропонує заборонити в’їзд за шенгенськими візами тим росіянам, яким може знадобитися притулок чи гуманітарна допомога.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 26 липня голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу повідомив, що його відомство працює над пропозиціями для Європейського Союзу щодо припинення видачі шенгенських віз громадянам РФ.

Він назвав неприйнятною ситуацію, за якої росіяни масово подорожують до ЄС, коли в Україні через російські обстріли гинуть діти.

11 серпня стало відомо, що Естонія закриває кордони для громадян Росії із шенгенськими візами. Але це не стосується віз, виданих іншими країнами Шенгенської угоди.

Водночас Чехія, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, запропонує державам-членам блоку наприкінці серпня розглянути заборону видачі віз для громадян РФ.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що це рішення могло б увійти до нового пакету санкцій ЄС проти Росії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка