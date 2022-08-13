Лукашенко петляет и имитирует бурную деятельность: возможно ли нападение со стороны Беларуси

Август, 13 в 11:05

Беларусь продолжила военные учения вблизи границ с Украиной по меньшей мере еще на неделю. Это делают уже 16 раз после полномасштабного вторжения РФ.

Ветеран полка Айдар Евгений Дикий в эфире телемарафона Freedom напомнил, что уже полгода Путин пытается заставить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко напрямую вступить в войну против Украины, а не только предоставлять свою территорию как плацдарм для российских войск.

— Лукашенко сейчас, так сказать, петляет и пытается избежать этого всеми возможными способами. Маневры белорусской армии вдоль нашей границы являются имитацией бурной деятельности, чтобы Москва не обиделась и чтобы выполнить грубое указание центра, — объяснил он.

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Также Евгений Дикий добавил, что у россиян запасы хотя бы относительно современной техники практически исчерпаны. Они сейчас расконсервируют со складов технику совсем старого поколения, среди которых танки Т-62 (1962 года разработки).

Кроме того, ситуация похожа на то, что россияне начинают занимать технику у белорусов, поскольку у них она в хорошем состоянии. Но нужно понимать, что это советские образцы.

Евгений Дикий подчеркнул, что Лукашенко не вступил в полномасштабную войну против Украины даже в первые недели российского вторжения. Поэтому считать, что через полгода, когда провальный характер так называемой спецоперации РФ очевиден каждому, Лукашенко вдруг изменит свое мнение, очень нелогично.