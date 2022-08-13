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Факти / Україна

Лукашенко петляє та імітує бурхливу діяльність: чи можливий напад з боку Білорусі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів з Україною щонайменше ще на тиждень. Це роблять вже 16 раз поспіль після повномасштабного вторгнення РФ.

Ветеран полку Айдар Євген Дикий в ефірі телемарафону Freedom нагадав, що вже пів року Путін намагається змусити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка безпосередньо вступити у війну проти України, а не лише надавати свою територію як плацдарм для російських військ.

– Лукашенко зараз так би мовити петляє і намагається уникнути цього усіма можливими способами. Маневри білоруської армії вздовж нашого кордону є імітацією бурхливої діяльності, щоб Москва не образилась і щоб виконати грубу вказівку центру, – пояснив він.

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Також Євген Дикий додав, що у росіян запаси хоча б відносно сучасної техніки практично вичерпались. Вони зараз розконсервовують зі складів техніку геть старого покоління, серед яких танки Т-62 (1962 року розробки).

Крім того, ситуація схожа на те, що росіяни починають позичати техніку в білорусів, оскільки у них вона у гарному стані. Але потрібно розуміти, що це все радянські зразки.

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Євген Дикий наголосив, що Лукашенко не вступив у повномасштабну війну проти України навіть у найперші тижні російського вторгнення. Тому вважати, що через пів року, коли провальний характер так званої спецоперації РФ очевидний кожному, Лукашенко раптом змінить свою думку, дуже нелогічно.

– Білоруські добровольці, які воюють зараз у складі ЗСУ, впевнені, що у разі наказу Лукашенка нападати на Україну більше половини білоруської армії буде або відразу здаватися і переходити на наш бік, або просто кидати зброю і втікати.

Вони переконані, що приблизно через два тижні переформатована білоруська армія вже наступатиме на Мінськ і скидатиме диктатора. Судячи з усього, Лукашенко це розуміє, тому уникає рішення повноцінно вступити у війну, – пояснив Євген Дикий.

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