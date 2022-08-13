Россияне снова ведут обстрелы в сторону ЗАЭС, мэр призвал жителей быть осторожными
Российские захватчики готовят очередные провокации во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram-канале.
— Поступила информация об очередных провокациях со стороны окуупантов. По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд, – написал он.
Он призвал жителей города соблюдать осторожность и по возможности ограничить пребывание на улицах Энергодара.
Сегодня, 13 августа, ГУР Минобороны сообщило, что оккупанты обстреливают Запорожскую атомную электростанцию из соседнего села Водяное (Запорожская область) и готовят в районе АЭС провокации под украинским флагом.
Ранее Орлов сообщил, что половина жителей после начала полномасштабного вторжения уехали из города. До российского полномасштабного вторжения население Энергодара составляло 53 тыс. человек.
В настоящее время увеличивается количество жителей Энергодара, которые выражают желание эвакуироваться из города.
Источник: Дмитрий Орлов