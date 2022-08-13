Россияне снова ведут обстрелы в сторону ЗАЭС, мэр призвал жителей быть осторожными

Август, 13 в 14:27

Российские захватчики готовят очередные провокации во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram-канале.

— Поступила информация об очередных провокациях со стороны окуупантов. По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд, – написал он.

Он призвал жителей города соблюдать осторожность и по возможности ограничить пребывание на улицах Энергодара.

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Сегодня, 13 августа, ГУР Минобороны сообщило, что оккупанты обстреливают Запорожскую атомную электростанцию ​​из соседнего села Водяное (Запорожская область) и готовят в районе АЭС провокации под украинским флагом.

Ранее Орлов сообщил, что половина жителей после начала полномасштабного вторжения уехали из города. До российского полномасштабного вторжения население Энергодара составляло 53 тыс. человек.

В настоящее время увеличивается количество жителей Энергодара, которые выражают желание эвакуироваться из города.

Источник: Дмитрий Орлов