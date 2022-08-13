Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Россияне снова ведут обстрелы в сторону ЗАЭС, мэр призвал жителей быть осторожными

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
російський окупант
Фото: Getty Images

Российские захватчики готовят очередные провокации во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram-канале.

— Поступила информация об очередных провокациях со стороны окуупантов. По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд, – написал он.

Он призвал жителей города соблюдать осторожность и по возможности ограничить пребывание на улицах Энергодара.

Сейчас смотрят

Сегодня, 13 августа, ГУР Минобороны сообщило, что оккупанты обстреливают Запорожскую атомную электростанцию ​​из соседнего села Водяное (Запорожская область) и готовят в районе АЭС провокации под украинским флагом.

Ситуація на ЗАЕС

Ранее Орлов сообщил, что половина жителей после начала полномасштабного вторжения уехали из города. До российского полномасштабного вторжения население Энергодара составляло 53 тыс. человек.

В настоящее время увеличивается количество жителей Энергодара, которые выражают желание эвакуироваться из города.

Источник: Дмитрий Орлов

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка