Из 53 тыс. населения примерно половина уехала из города — мэр Энергодара

Август, 12 в 14:15

Последние две недели оккупанты начали активную военную позицию, постоянно обстреливая так называемую промышленную зону. Однако под их обстрелы попадают дачные кооперативы – есть пострадавшие.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

— Это минометные обстрелы. Они попадают по объектам непосредственно на территории ЗАЭС. Из-за этих обстрелов произошло повреждение одной из фаз подстанции. Несколько дней назад весь Энергодар остался без света, кроме третьего микрорайона, а также весь город остался без водоотведения и водоснабжения, — сказал он.

Орлов добавил, что благодаря совместной работе коммунальных предприятий и специалистов ЗАЭС за 2,5-3 часа было возобновлено электроснабжение по резервным линиям и через несколько часов был восстановлен водоотвод.

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Также увеличивается количество жителей Энергодара, выражающих желание эвакуироваться из города.

До начала полномасштабного вторжения население Энергодара составляло около 53 тыс., сейчас – примерно половина жителей уехала из города.

— Есть случаи, когда работники электростанции вывозят своих родителей, детей и жен и потом возвращаются, чтобы следить за ситуацией (на ЗАЭС, – Ред.). Ведь специалистов маловато. Насчет вчерашнего дня. Фактически весь день раздавались обстрелы. Оккупанты перекрыли выезд из города и разрешали въезд только каретам скорой из близлежащих населенных пунктов. Там было скопление вражеской техники и велись бои. Пострадавших оккупантов отвозили в медико-санитарную часть.

Относительно заявлений российской стороны о ведении работ по переподключению ЗАЭС на временно оккупированный Крым, Орлов отметил, что это сделать не очень просто.

Он добавил, что технически это сделать сложно, потому что территория, по которой проходит линия высоковольтных электросетей, – это территория, на которой ведутся боевые действия.

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Фото: Дмитрий Орлов