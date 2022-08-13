Росіяни знову ведуть обстріли у бік ЗАЕС, мер закликав мешканців бути обережними

Серпень, 13 в 14:27

Російські загарбники готують чергові провокації у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram-каналі.

— Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців, з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд, – написав він.

Він закликав мешканців міста бути обережними та за можливості обмежити перебування на вулицях Енергодара.

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Сьогодні, 13 серпня, ГУР Міноборони повідомило, що окупанти обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію із сусіднього села Водяне (Запорізька область) та готують в районі АЕС провокації під українським прапором.

Раніше Орлов повідомив, що половина мешканців після початку повномасштабного вторгнення виїхали з міста. До російського повномасштабного вторгнення населення Енергодара складало 53 тис. осіб.

Наразі збільшується кількість жителів Енергодара, які висловлюють бажання евакуюватися з міста.

Джерело: Дмитро Орлов