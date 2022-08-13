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Факти / Україна

Росіяни знову ведуть обстріли у бік ЗАЕС, мер закликав мешканців бути обережними

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російський окупант
Фото: Getty Images

Російські загарбники готують чергові провокації у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram-каналі.

— Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців, з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд, – написав він.

Він закликав мешканців міста бути обережними та за можливості обмежити перебування на вулицях Енергодара.

Зараз дивляться

Сьогодні, 13 серпня, ГУР Міноборони повідомило, що окупанти обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію із сусіднього села Водяне (Запорізька область) та готують в районі АЕС провокації під українським прапором.

Ситуація на ЗАЕС

Раніше Орлов повідомив, що половина мешканців після початку повномасштабного вторгнення виїхали з міста. До російського повномасштабного вторгнення населення Енергодара складало 53 тис. осіб.

Наразі збільшується кількість жителів Енергодара, які висловлюють бажання евакуюватися з міста.

Джерело: Дмитро Орлов

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