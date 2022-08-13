Август, 13 в 14:09

Соотношение сил украинских войск и российских оккупантов на юге Украины сейчас можно оценить как 55% к 45% в нашу пользу.

Об этом рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский, комментируя ситуацию на южном фронте.

По его словам, враг осознает важность Херсонского направления и именно поэтому перебрасывает войска на юг.

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Эксперт не исключает, что ставки там могут подняться до такого уровня, когда ни Вооруженные силы Украины, ни враг физически не смогут проводить активные боевые действия из-за очень высокой концентрации войск. В то же время, по словам Грабского, Украина все же имеет больше преимуществ на юге.

– Потому что мы продолжаем активно обрабатывать логистические направления. Мы продолжаем обстрелы мостов, и в течение последних суток был нанесен удар уже по Новокаховскому мосту, который практически исключил возможность его использования в широком понимании. Продолжают наноситься удары по базам и складам… То есть, если говорить о соотношении возможностей, я бы сейчас сказал, что соотношение 55% в пользу Украины против 45% в пользу РФ, — подчеркнул военный эксперт.

Грабский прогнозирует, что украинская армия продолжит обстреливать и уничтожать врага не только прямыми ударами, но и с помощью партизан, уничтожающих коллаборантов, что влияет на морально-психологическое состояние оккупационных войск.

Эксперт объяснил, что ВСУ на юге лишают врага ресурсов, возможности продвижения и подпитки. Украинские воины не позволяют войскам РФ совершать атаки, пытаются продвигаться, где это возможно, уничтожают командные центры рашистов, коммуникации, базы и склады.

– Здесь нужно понять, что, как это удивительно не звучит, враг частично играет в нашу пользу. Потому что чем больше войск он накопит на правом берегу и чем дольше он будет их там держать, тем меньше у него будет возможностей проводить их обеспечение… Если они застрянут на том берегу, начнут все больше испытывать нехватку боеприпасов, материальных средств. Будут проблемы с эвакуацией раненых и так далее, ситуация ухудшится, – добавил Грабский.

Комментируя общую ситуацию на фронте, он назвал ее стабильно напряженной. Враг отчаянно пытается продвинуться хотя бы по какому-то направлению, но ВСУ успешно держат оборону.

Источник: Радио НВ