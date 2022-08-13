Август, 13 в 11:16

РФ очевидно не может использовать два главных автомобильных моста, обеспечивающих доступ к оккупированной ею территории на западном берегу Днепра в Херсонской области.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 13 августа.

В оборонном ведомстве заявили, что высокоточные удары ВСУ 10 августа сделали непригодной для проезда тяжелой военной техники переправу через Днепр в Новой Каховке.

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Структурно подорванным, по данным Минобороны Великобритании, является и Антоновский мост, где россияне смогли сделать только поверхностный ремонт.

Дополнительные повреждения имеет и магистральный железнодорожный мост под Херсоном, поэтому не менее двух недель Россия использует понтонную переправу у этого моста как основной путь снабжения.

В британской разведке уверены: даже если России удастся существенно отремонтировать мосты, они все равно останутся ключевой уязвимостью оккупационных войск.

– Наземная поставка для нескольких тысяч российских войск на западном берегу Днепра почти наверняка зависит только от двух понтонных пунктов переправы, – отмечают в Минобороны Великобритании.

Поэтому, учитывая ограниченную цепь поставок, запасы, которые России удалось накопить на западном берегу, предположительно, будут определяющим показателем выносливости российских сил.

К слову, 12 августа ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ попали в автомобильный мост дамбы Новой Каховки.

После контрольных ударов мост невозможно использовать по назначению, сообщили в Оперативном командовании Юг 13 августа.

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Источник: Ministry of Defence, ОК Юг