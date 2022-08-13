РФ не может использовать два главных моста на Херсонщине – британская разведка
РФ очевидно не может использовать два главных автомобильных моста, обеспечивающих доступ к оккупированной ею территории на западном берегу Днепра в Херсонской области.
Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 13 августа.
В оборонном ведомстве заявили, что высокоточные удары ВСУ 10 августа сделали непригодной для проезда тяжелой военной техники переправу через Днепр в Новой Каховке.
Структурно подорванным, по данным Минобороны Великобритании, является и Антоновский мост, где россияне смогли сделать только поверхностный ремонт.
Дополнительные повреждения имеет и магистральный железнодорожный мост под Херсоном, поэтому не менее двух недель Россия использует понтонную переправу у этого моста как основной путь снабжения.
В британской разведке уверены: даже если России удастся существенно отремонтировать мосты, они все равно останутся ключевой уязвимостью оккупационных войск.
– Наземная поставка для нескольких тысяч российских войск на западном берегу Днепра почти наверняка зависит только от двух понтонных пунктов переправы, – отмечают в Минобороны Великобритании.
Поэтому, учитывая ограниченную цепь поставок, запасы, которые России удалось накопить на западном берегу, предположительно, будут определяющим показателем выносливости российских сил.
К слову, 12 августа ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ попали в автомобильный мост дамбы Новой Каховки.
После контрольных ударов мост невозможно использовать по назначению, сообщили в Оперативном командовании Юг 13 августа.
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Источник: Ministry of Defence, ОК Юг