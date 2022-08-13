Серпень, 13 в 14:09

Співвідношення сил український військ та російських окупантів на півдні України зараз можна оцінити як 55% до 45% на нашу користь.

Про це розповів в ефірі Радіо НВ військовий експерт Сергій Грабський, коментуючи ситуацію на південному фронті.

За його словами, ворог усвідомлює важливість Херсонського напрямку і саме тому перекидає війська на південь.

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Експерт не виключає, що ставки там можуть піднятися до такого рівня, коли ні Збройні сили України, ні ворог фізично не зможуть проводити активні бойові дії через дуже високу концентрацію військ. Водночас, за словами Грабського, Україна все ж має більше переваг на півдні.

– Тому що ми продовжуємо активно обробляти логістичні напрямки. Ми продовжуємо обстріли мостів, і протягом останньої доби був нанесений удар уже по Новокаховському мосту, який практично виключив можливість його використання в широкому розумінні. Продовжують наноситися удари по базах і складах… Тобто якщо говорити про співвідношення можливостей, я б зараз сказав, що співвідношення 55% на користь України проти 45% на користь РФ, – наголосив військовий експерт.

Грабський прогнозує, що українська армія продовжить обстрілювати та знищувати ворога не лише прямими ударами, а й за допомогою партизанів, які знищують колаборантів, впливаючи на морально-психологічний стан окупаційних військ.

Експерт пояснив, що ЗСУ на півдні позбавляють ворога ресурсів, можливості просування та підживлення. Українські воїни не дозволяють військам РФ здійснювати атаки, намагаються просуватися, де це можливо, знищують командні центри рашистів, комунікації, бази та склади.

– Тут потрібно зрозуміти, що, як це дивно не звучить, ворог частково грає на нашу користь. Тому що чим більше військ він накопичить на правому березі й чим довше він буде їх там тримати, тим менше в нього буде можливостей проводити їх забезпечення… Якщо вони застрягнуть на тому березі, то почнуть все більше відчувати нестачу боєприпасів, матеріальних засобів. Будуть проблеми з евакуацією поранених і так далі, ситуація погіршиться, – додав Грабський.

Коментуючи загальну ситуацію на фронті, він назвав її стабільно напруженою. Ворог відчайдушно намагається просунутися хоча б на якомусь напрямку, але ЗСУ успішно тримають оборону.

Джерело: Радіо НВ