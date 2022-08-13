Август, 13 в 9:25

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 российских оккупантов, 7 вражеских танков и столько же боевых бронированных машин.

Об этом свидетельствуют обновленные данные потерь врага, обнародованные Генеральным штабом ВСУ.

Наибольшие потери российские войска понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 13 августа ориентировочно составили:

личного состава – ликвидировано около 43 400 человек (+200 оккупантов за сутки);

танков – 1 856 (+7 за сутки);

боевых бронированных машин – 4 115 (+7 за сутки);

артиллерийских систем – 978 (+3 за сутки);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 261;

средств ПВО – 136;

самолетов – 233;

вертолетов – 193;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1 за сутки);

крылатых ракет – 187 (+2 за сутки);

кораблей/катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 единиц (+15 за сутки);

специальной техники – 91 единица (+1 за сутки).

По информации Генерального штаба, за прошедшие сутки штурмовые и наступательные действия российских захватчиков на Востоке и Юге не имели успеха: Вооруженные силы Украины отбросили оккупантов назад.

Украинские военные отразили штурмы на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобужском направлениях.