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Факты / Украина

ВСУ за сутки ликвидировали еще 200 оккупантов и 7 танков: потери РФ в Украине

Юлия Соколова, редактор ленты
ВСУ за сутки ликвидировали еще 200 оккупантов и 7 танков: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 российских оккупантов, 7 вражеских танков и столько же боевых бронированных машин.

Об этом свидетельствуют обновленные данные потерь врага, обнародованные Генеральным штабом ВСУ.

Наибольшие потери российские войска понесли на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 13 августа ориентировочно составили:

  • личного состава – ликвидировано около 43 400 человек (+200 оккупантов за сутки);
  • танков – 1 856 (+7 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 4 115 (+7 за сутки);
  • артиллерийских систем – 978 (+3 за сутки);
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 261;
  • средств ПВО – 136;
  • самолетов – 233;
  • вертолетов – 193;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1 за сутки);
  • крылатых ракет – 187 (+2 за сутки);
  • кораблей/катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 036 единиц (+15 за сутки);
  • специальной техники – 91 единица (+1 за сутки).

По информации Генерального штаба, за прошедшие сутки штурмовые и наступательные действия российских захватчиков на Востоке и Юге не имели успеха: Вооруженные силы Украины отбросили оккупантов назад.

Украинские военные отразили штурмы на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобужском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ
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