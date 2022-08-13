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Факти / Україна

ЗСУ за добу ліквідували ще 200 окупантів та 7 танків: втрати РФ в Україні

Юлія Соколова, редакторка стрічки
ЗСУ за добу ліквідували ще 200 окупантів та 7 танків: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 200 російських окупантів, 7 ворожих танків та стільки ж бойових броньованих машин.

Про це свідчать оновлені дані втрат ворога, оприлюднені Генеральним штабом ЗСУ.

Найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 13 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – ліквідовано близько 43 400 осіб (+200 окупантів за добу);
  • танків ‒ 1 856 (+7 за добу);
  • бойових броньованих машин ‒ 4 115 (+7 за добу);
  • артилерійських систем – 978 (+3 за добу);
  • реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261;
  • засобів ППО – 136;
  • літаків – 233;
  • гелікоптерів – 193;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1 за добу);
  • крилатих ракет – 187 (+2 за добу);
  • кораблів /катерів – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 одиниць (+15 за добу);
  • спеціальної техніки – 91 одиниця (+1 за добу).

За інформацією Генерального штабу, упродовж минулої доби штурмові та наступальні дій російських загарбників на Сході та Півдні не мали успіху: Збройні сили України відкидали окупантів назад.

Українські військові відбили штурми на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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