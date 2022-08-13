ЗСУ за добу ліквідували ще 200 окупантів та 7 танків: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 200 російських окупантів, 7 ворожих танків та стільки ж бойових броньованих машин.
Про це свідчать оновлені дані втрат ворога, оприлюднені Генеральним штабом ЗСУ.
Найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
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Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 13 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – ліквідовано близько 43 400 осіб (+200 окупантів за добу);
- танків ‒ 1 856 (+7 за добу);
- бойових броньованих машин ‒ 4 115 (+7 за добу);
- артилерійських систем – 978 (+3 за добу);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261;
- засобів ППО – 136;
- літаків – 233;
- гелікоптерів – 193;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1 за добу);
- крилатих ракет – 187 (+2 за добу);
- кораблів /катерів – 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 одиниць (+15 за добу);
- спеціальної техніки – 91 одиниця (+1 за добу).
За інформацією Генерального штабу, упродовж минулої доби штурмові та наступальні дій російських загарбників на Сході та Півдні не мали успіху: Збройні сили України відкидали окупантів назад.
Українські військові відбили штурми на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках.