Серпень, 13 в 9:25

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 200 російських окупантів, 7 ворожих танків та стільки ж бойових броньованих машин.

Про це свідчать оновлені дані втрат ворога, оприлюднені Генеральним штабом ЗСУ.

Найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 13 серпня орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 43 400 осіб (+200 окупантів за добу);

танків ‒ 1 856 (+7 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 4 115 (+7 за добу);

артилерійських систем – 978 (+3 за добу);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261;

засобів ППО – 136;

літаків – 233;

гелікоптерів – 193;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1 за добу);

крилатих ракет – 187 (+2 за добу);

кораблів /катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 одиниць (+15 за добу);

спеціальної техніки – 91 одиниця (+1 за добу).

За інформацією Генерального штабу, упродовж минулої доби штурмові та наступальні дій російських загарбників на Сході та Півдні не мали успіху: Збройні сили України відкидали окупантів назад.

Українські військові відбили штурми на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках.