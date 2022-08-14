Август, 14 в 6:04

В час ночи 14 августа в Харькове раздались взрывы.

Мощные звуки были слышны почти одновременно с объявлением воздушной тревоги.

Официальных комментариев от властей города и области пока не поступало.

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