У Харкові серед ночі пролунали вибухи

Серпень, 14 в 6:04

О першій ночі 14 серпня в Харкові пролунали вибухи.

Потужні звуки було чутно майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.

Офіційних коментарів від влади міста та області поки не надходило.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.