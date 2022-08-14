У Харкові серед ночі пролунали вибухи
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Фото: Depositphotos
О першій ночі 14 серпня в Харкові пролунали вибухи.
Потужні звуки було чутно майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.
Офіційних коментарів від влади міста та області поки не надходило.
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