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Факти / Україна

У Харкові серед ночі пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Харкові серед ночі пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

О першій ночі 14 серпня в Харкові пролунали вибухи.

Потужні звуки було чутно майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.

Офіційних коментарів від влади міста та області поки не надходило.

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