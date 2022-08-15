Август, 14 в 22:43

Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия и быстрее закончится эта война.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 14 августа.

Он анонсировал, что в течение следующих недель второй половины августа ожидается много событий, в частности Крымская платформа, новые обращения к зарубежным сообществам и международные правовые активности по инициативе Украины.

Сейчас смотрят

– Завтра состоятся важные контакты на европейском уровне, – рассказал президент.

Президент добавил, что Украина работает над новыми санкциями против России, чтобы “простимулировать” граждан РФ ощутить свою ответственность за развязанную войну против Украины.

– Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется. К ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов это должно привести к соответствующим решениям, — сказал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил украинских разведчиков, правоохранителей, журналистов и всех, кто работает для установления полных данных о российских убийцах.

— Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытках, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство. Все эти изверги обязательно будут отвечать, — заявил президент.

Владимир Зеленский заметил, что украинцам следует помнить, что при зле таких масштабов молчания является соучастием, а отказ от реальной борьбы со злом становится ему.

– Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете. И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны, — сказал он.

Президент добавил, что в ближайшее время Верховной Раде предстоит принять решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

— Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но пока Россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-нибудь достичь разными формами шантажа. Не сможет, – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в таких условиях Украине необходимо защищаться и отвечать на каждое проявление террора и на все обстрелы, которые не прекращаются ни дня.

– К сожалению, у нас есть потери. Но мы должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах, максимально усиливать наше государство, сохранять наше единство и привлекать еще большее число стран к нашей антивоенной коалиции, — сказал президент.

Он добавил, что сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война.

— Каждый в Украине, каждый в свободном мире должен делать все от них зависящее и все возможное, чтобы Россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор, — сказал президент.

Он завершил свое обращение словами, что каждый новый день должен приносить новый результат для Украины.