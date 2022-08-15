Серпень, 14 в 22:43

Чим сильнішою буде Україна, тим слабкішою буде Росія та швидше закінчиться ця війна.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 14 серпня.

Він анонсував, що протягом наступних тижнів другої половини серпня очікується багато подій, зокрема Кримська платформа, нові звернення до закордонних спільнот та міжнародна правова активність за ініціативою України.

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– Завтра відбудуться важливі контакти на європейському рівні, – розповів президент.

Президент додав, що Україна працює над новими санкціями проти Росії, щоб “простимулювати” громадян РФ відчути свою відповідальність за розв’язану війну проти України.

– Дискусія про візові обмеження в Європі для власників російських паспортів щоденно розширюється. До неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою, це має призвести до відповідних рішень, – сказав Володимир Зеленський.

Він подякував українським розвідникам, правоохоронцям, журналістам і всім, хто працює для встановлення повних даних про російських убивць.

– Україна та наші партнери отримують дедалі більше інформації про безпосередніх відповідальних за терор і катування, за так звану фільтрацію та депортацію наших людей, за мародерство. Усі ці нелюди обов’язково відповідатимуть, – заявив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що українцям варто пам’ятати, що при злі таких масштабів мовчання є співучастю, а відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою йому.

– Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни, – сказав він.

Президент додав, що найближчим часом Верховній Раді належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

– Україна завжди прагнула й прагне миру та багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що за таких умов Україні необхідно захищатися та відповідати на кожен прояв терору та на всі обстріли, які не припиняються жодного дня.

– На жаль, у нас є втрати. Але ми повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше країн до нашої антивоєнної коаліції, – сказав президент.

Він додав, що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, менше часу триватиме ця війна.

– Кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливе, щоб Росія й ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор, – сказав президент.

Він завершив своє звернення словами, що кожен новий день має приносити новий результат для України.