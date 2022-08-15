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Факты / Украина

Президент провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: что обсуждалось

Илья Нежигай, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

В ходе заседания Ставки Верховного Главнокомандующего было обсуждено усиление защиты Украины в информационном пространстве.

Об этом 15 августа на своей странице в Twitter сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

– Под председательством президента состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве и состояние выполнения приказов Верховного Главнокомандующего, – написал секретарь СНБО.

В то же время Данилов добавил, что во время заседания был заслушан доклад о состоянии исполнения решения СНБО Украины О безотлагательных мерах по киберобороне государства, введенного в действие указом президента Украины от 26 августа 2021 года.

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— По всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, — резюмировал он.

В прошлый раз, 29 июля, президент Владимир Зеленский сообщал, что во время заседания Ставки было рассмотрено обеспечение вооружением украинских защитников, поставка помощи от партнеров и состояние выполнения плана обороны Украины в целом.

Напомним, Ставка верховного главнокомандующего была образована президентом 25 февраля, через день после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Тогда же был сформирован состав СУГ.

Ставка верховного главнокомандующего ВСУ – это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства.

Ставка является органом высшего военного руководства, занимающегося стратегическим управлением войсками в период войны.

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