Серпень, 15 в 20:50

Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача було обговорено посилення захисту України в інформаційному просторі.

Про це 15 серпня на своїй сторінці у Twitter повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

– Під головуванням президента відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача, – написав секретар РНБО.

Водночас Данілов додав, що під час засідання було заслухано доповідь про стан виконання рішення РНБО України Про невідкладні заходи з кібероборони держави, уведеного в дію указом президента України від 26 серпня 2021 року.

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– Щодо всіх розглянутих питань порядку денного ухвалені відповідні рішення, – резюмував він.

Минулого разу, 29 липня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час засідання Ставки було розглянуто забезпечення озброєнням українських захисників, поставка допомоги від партнерів та стан виконання плану оборони України в цілому.

Нагадаємо, Ставка верховного головнокомандувача була утворена президентом 25 лютого, через день після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тоді ж було сформовано склад СВГ.

Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ (СВГ) – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави.

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.