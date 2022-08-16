Август, 16 в 12:54

Российские власти заявляли, что Крым — это якобы непотопляемый авианосец, а также, что оккупационные власти обеспечивают безопасность. Но сейчас мы видим, что на самом деле это не так.

Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире Радио НВ.

— Гарантировать безопасность они там не могут, а их ресурсы не сверхмощные. Эти изменения, о которых постоянно говорит командование ЧФ РФ, командование Южного военного округа армии РФ подтверждают, что постоянно ищут ответственных, постоянно ищут виновных. Я думаю, они не очень довольны ситуацией, которая там происходит.

Мусиенко добавляет, что в любом случае оккупанты не могут обеспечить безопасность во временно оккупированном Крыму. Он подчеркнул, что украинцам это должно прибавить уверенности, что можно деоккупировать всю Украину до границ 1991 года, включая Крым.

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Утром 16 августа во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. По предварительной информации, в пгт Азовское Джанкойского района сдетонировал очередной склад боеприпасов оккупантов.

Российские СМИ заявили, что в Минобороны РФ сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района. Он расположен недалеко от поселка Азовское, где сначала сообщали о взрывах.

Фото: RoksolanaКрымUA