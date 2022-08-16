Крим більше не авіаносець, що не тоне: Мусієнко про вибухи у Криму

Серпень, 16 в 12:54

Російська влада заявляла, що Крим – це начебто авіаносець, що не тоне, а також, що окупаційна влада гарантувати безпеку. Але зараз ми бачимо, що насправді це неправда.

Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі Радіо НВ.

— Гарантувати безпеку вони там не можуть, а їхні ресурси не є надпотужними. Ці зміни, про які постійно говорить командування ЧФ РФ, командування Південного військового округу армії РФ вони підтверджують, що постійно шукають відповідальних, постійно шукають винних. Я думаю, вони не дуже задоволені ситуацією, яка там відбувається, – каже експерт.

Мусієнко додає, що в будь-якому разі окупанти не можуть гарантувати безпеку в тимчасово окупованому Криму. Він наголосив, що українцям це має додати впевненості, що можна деокупувати всю Україну до кордонів 1991 року, включно з Кримом.

Зараз дивляться

Зранку 16 серпня у тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи. За попередньою інформацією, у смт Азовське Джанкойського району здетонував черговий склад боєприпасів окупантів.

Російські ЗМІ заявили, що у Міноборони РФ повідомили про детонацію боєприпасів у селі Майське Джанкойського району. Воно розташоване неподалік селища Азовське, де спочатку повідомляли про вибухи.

Фото: RoksolanaКрымUA