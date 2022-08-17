Август, 16 в 22:40

Военная стратегия Украины состоит в том, чтобы уничтожить материально-техническое обеспечение оккупантов и создать хаос.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Наша стратегия состоит в том, чтобы уничтожить материально-техническое обеспечение, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создает хаос своими силами, – сказал он в интервью The Guardian.

Он отметил, что в течение “ближайших двух-трех месяцев” могут быть новые атаки, подобные сегодняшним ударам по железнодорожному узлу и авиабазе в Крыму.

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Взрывы вблизи Джанкоя Подоляк назвал напоминанием о том, что “оккупированный россиянами Крым — это взрывы складов и высокий риск смерти для захватчиков и воров”.

Напомним, что утром 16 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в поселке Азовское Джанкойского района попали в хранилище боеприпасов оккупантов.

В Минобороны РФ сообщили о детонации боеприпасов в селе Майское Джанкойского района.

Также взрывы прогремели на военной авиабазе в поселке Гвардейское. По данным Христо Грозева, там было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ, входивших в состав ВМФ России.