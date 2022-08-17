Серпень, 16 в 22:40

Військова стратегія України полягає в тому, щоб знищити матеріально-технічне забезпечення окупантів та створити хаос.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Наша стратегія полягає в тому, щоб знищити матеріально-технічне забезпечення, лінії постачання, склади боєприпасів та інші об’єкти військової інфраструктури. Це створює хаос своїми силами, – сказав він в інтерв’ю The Guardian.

Він зазначив, що протягом “найближчих двох-трьох місяців” можуть бути нові атаки, подібні до сьогоднішніх ударів по залізничному вузлу та авіабазі в Криму.

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Вибухи поблизу Джанкоя Подоляк назвав нагадуванням про те, що “окупований росіянами Крим — це вибухи складів і високий ризик смерті для загарбників і злодіїв”.

Нагадаємо, що вранці 16 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у селищі Азовське Джанкойського району влучили у сховище боєприпасів окупантів.

У Міноборони РФ заявили про детонацію боєприпасів у селі Майське Джанкойського району.

Також вибухи пролунали на військовій авіабазі у селищі Гвардійське. За даними Христо Грозєва, там було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ, що входили до складу ВМФ Росії.