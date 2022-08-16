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Факты / Видео / Украина

Количество таких эксцессов в Крыму будет расти: Подоляк о взрывах на складе боеприпасов

Юлия Соколова редактор ленты Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Во временно оккупированном Крыму не только детонирует склад боеприпасов неподалеку от Джанкоя, но и загорелась трансформаторная подстанция.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

– Там очень важная составляющая: это трансформаторная станция и склады БК. Безусловно, там две цели как таковые. Что такое трансформаторная станция: они для того украли Запорожскую атомную электростанцию, чтобы именно через Джанкой бросать электричество в Крым… Поэтому я считаю, что это кармическое возмездие за то, что все ворованное не приносит достатка, — отметил он.

Комментируя серию мощных взрывов на складе боеприпасов во временно оккупированном Крыму, Подоляк напомнил о заявлениях минобороны РФ. В этом ведомстве утверждают, что такие инциденты – следствие нарушений правил безопасности на военных складах со стороны оккупантов, которые “просто не умеют курить”.

– И я считаю, что, исходя из уровня интеллекта российской армии, – а они там сегодня набирают вообще людей неподготовленных, непрофессиональных, – то количество таких эксцессов будет расти. И именно в Крыму это будет нарастать, – подчеркнул Подоляк.

Как известно, утром 16 августа прогремели взрывы возле Джанкоя в оккупированном Крыму. Первоначально местные Telegram-каналы сообщали, что детонирует склад с боеприпасами российских захватчиков в поселке Азовское.

Позже в минобороны РФ подтвердили детонацию, но заявили, что взрывы раздаются в селе Майское Джанкойского района. Оба населенных пункта расположены на расстоянии чуть более 2 км друг от друга.

Также есть информация, что в городе Джанкой горит трансформаторная подстанция.

Видео момента взрывов недалеко от Джанкоя – смотрите в нашем материале.

Как известно, это не первые взрывы, прогремевшие в Крыму в последние недели. 9 августа горели склады с боеприпасами и взлетная полоса на военном аэродроме в Новофедоровке. Впоследствии стало известно об уничтожении не менее девяти вражеских самолетов.

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