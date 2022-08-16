Август, 16 в 14:45

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7353, который предусматривает предоставление одноразовой помощи в случае инвалидности или смерти из-за войны.

Его поддержали 267 народных депутатов. Теперь документ должны рассмотреть во втором чтении.

Согласно законопроекту, помощь предлагают выплачивать пострадавшим государственным и местным служащим, журналистам, медикам, энергетикам, железнодорожникам, коммунальщикам, водителям и другим работникам объектов критической инфраструктуры.

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Они смогут получить такие одноразовые выплаты:

установление I группы инвалидности – 800 тыс. грн;

установление II группы инвалидности – в 500 тыс. грн;

установление III группы инвалидности – 200 тыс. грн;

потеря трудоспособности без установления инвалидности, которая наступила вследствие ранения (контузии, травмы) – 100 тыс. грн.

Также законопроект предусматривает, что родные погибшего работника смогут получить 1 млн. грн. Обратиться за такими выплатами будет возможность у родителей, одного из супругов, детей.

Источником финансирования указанных выплат будет являться резервный фонд государственного бюджета.

Такой фонд для выплаты формируется за счет средств государственного бюджета, а также средств, поступающих в государственный бюджет в рамках программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.