Серпень, 16 в 14:45

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №7353, який передбачає надання одноразової допомоги в разі інвалідності чи смерті через війну.

Його підтримали 267 народних депутатів. Тепер документ повинні розглянути у другому читанні.

Згідно із законопроєктом, допомогу пропонують виплачувати постраждалим державним та місцевим службовцям, журналістам, медикам, енергетикам, залізничникам, комунальникам, водіям та іншим працівникам об’єктів критичної інфраструктури.

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Вони зможуть отримати такі одноразові виплати:

встановлення I групи інвалідності – 800 тис. грн;

встановлення II групи інвалідності – в 500 тис. грн;

встановлення III групи інвалідності – 200 тис. грн;

втрата працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) – 100 тис. грн.

Також законопроєкт передбачає, що рідні загиблого працівника зможуть отримати 1 млн грн. Звернутися за такими виплатами буде можливість у батьків, одного з подружжя, дітей.

Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.

Такий фонд для виплати формується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.