Август, 16 в 22:57

Российские оккупанты ежедневно обстреливают украинские позиции по 700-800 раз, выпуская от 40 до 60 тыс. боеприпасов.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал в телефонном разговоре с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром.

По его словам, по всей линии фронта противник продолжает наступать, основные усилия сосредотачивают на вытеснении украинских войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка – Пески – Марьинка.

Сейчас смотрят

— Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка, — отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный также отметил, что россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое.

Он также поблагодарил генерала Эйра за помощь в подготовке украинских военных.

— В условиях тяжелых боевых действий мы чувствуем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто может держать оружие и умеет воевать, находятся в боевых порядках, — добавил Залужный.

Недавно главнокомандующий ВСУ сообщил, что украинские защитники разгромили пятую часть войска оккупантов в Украине.

Фото: Валерий Залужный